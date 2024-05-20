Вице-премьер и руководство Минсельхоза посетят все регионы в период посевной кампании

По поручению премьер-министра РК Олжаса Бектенова курирующий сельское хозяйство вице-премьер Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, а также вице-министры сельского хозяйства во время массовой посевной кампании начали объезд регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

15 мая в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область глава правительства дал старт массовой посевной кампании, проверил ход посевных работ. 18 мая министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров выехал в Карагандинскую область, где встретился с аграриями, ознакомился с темпами посевной, провёл разъяснительную работу по инструментам государственной поддержки сельского хозяйства, включая прямое льготное кредитование для сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, министр проверил ход отгрузки удобрений для посевной.

19 мая заместитель премьер-министра Серик Жумангарин выехал в Туркестанскую область. Он ознакомится с фитосанитарной обстановкой на местах, в особенности в районах с риском распространения стадной саранчи, а также оценит состояние посевов в области.

Министр сельского хозяйства находится в одной из основных зерносеющих областей Казахстана – Костанайской, где также пройдёт ряд встреч с аграриями по ключевым проблемным вопросам отрасли. Айдарбек Сапаров выедет в ряд районов для ознакомления с ходом посевной кампании и фитосанитарной обстановкой в регионе. Также есть высокий риск распространения саранчовых.

Остальные области заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и ответственные вице-министры ведомства посетят до конца периода массового сева.

В фокусе – оптимальные сроки сева, охват сельхозтоваропроизводителей льготным кредитованием, разъяснительная работа по 85% гарантированию займов аграриев, ход отгрузки удобрений и другие вопросы.