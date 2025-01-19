Вице-премьер и министр сельского хозяйства Хорватии Йосип Дабро подал в отставку из-за видео, на котором он стреляет из пистолета из окна движущейся машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Вице-премьер и министр сельского хозяйства Хорватии Йосип Дабро от правой партии "Отечественное движение" подал в отставку из-за опубликованного видеоролика, на котором он стреляет из пистолета из окна движущегося автомобиля.

"Моя личная ситуация не должна отвлекать правительство и министерство от их приоритетов или откладывать необходимые реформы", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 18 января.

Днем ранее газета Jutarnji List опубликовала видеоролик, в котором видно, как 42-летний Дабро ночью под громкую музыку делает несколько выстрелов в темноту с пассажирского сидения машины. Вдали при этом видны огни населенного пункта.

Сам политик заявил, что видео снималось несколько лет назад, а для стрельбы он использовал холостые патроны. В хорватском правительстве поведение Дабро назвали "неуместным и безответственным". Глава его партии Иван Пенава заявил, что правящая коалиция, тем не менее, остается "стабильной". В своем заявлении об отставке бывший министр также призвал правительство продолжать свою работу.