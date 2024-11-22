Вице-министром цифрового развития назначили выпускника МГУ имени Ломоносова
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Правительство Казахстана постановило назначить Дмитрия Мун на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Дмитрий Андреевич Мун родился в 1991 году в Астане.
Высшее образование он получил в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2014 году экспертом Центра АО "Института экономических исследований", г. Астана.
В разные годы работал менеджером АО "Казпочта" и начальником отдела в Управлении выборной работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
С 2019 по 2020 годы инженер-программист Департамента АО "Национальные информационные технологии", г. Астана.
С 2020 по 2023 годы управляющий директор Big Data АО "Национальные информационные технологии", г. Астана.
С 2023 до назначения был заместителем председателя Правления АО "Национальные информационные технологии", г. Астана.
Ранее сообщалось, что нового акима назначили в городе Аксу Павлодарской области.
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