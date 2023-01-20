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  • Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности
t.me/KZgovernment Сегодня, 15:21
196
Сегодня, 15:21
196
Фото: t.me/KZgovernment

Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности

Жениса Осербая освободили от должности вице-министра сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением Правительства РК Осербай Женис Алибекович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В Минсельхозе Осербай работал с 29 сентября 2021 года.

 

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#Минсельхоз РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:21
196
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