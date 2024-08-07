Вице-министра по ЧС осудили за превышение власти в Казахстане
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Военный суд Акмолинского гарнизона огласил приговор в отношении бывшего первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, передаёт BaigeNews.kz.
Он признан виновным в превышении власти путём дачи незаконных указаний руководству подведомственных учреждений МЧС о привлечении военнослужащих и специальной техники для строительства своего частного дома.
Приговором суда Кульшимбаеву назначено пять лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Кроме того, суд постановил внести представление на имя главы государства о лишении Кульшимбаева воинского звания генерал-майор.
Приговор в законную силу не вступил.
22 августа 2023 года постановлением Правительства РК Кульшимбаев освобождён от должности первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению.
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