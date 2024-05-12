Вице-канцлер Швейцарии скончался во время похода в горы

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался в возрасте 55 лет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Правительство Швейцарии сообщило, что Андре Симонацци потерял сознание "во время одного из своих любимых походов" в горы вместе со своей семьей.

У него остались жена и трое детей. Отмечается, что неожиданная смерть вице-канцлера шокировала политиков и жителей Швейцарии.

Симонацци - журналист по образованию. Он был известен широкой публике прежде всего как представитель Федерального совета Швейцарии. Во время пандемии коронавируса политик неустанно руководил многочисленными правительственными пресс-конференциями. В прошлую среду Симонацци также модерировал три пресс-конференции после заседания Федерального совета в Берне.

Симонацци также сделал коммуникации неотъемлемой частью деятельности правительства. Оратор с исключительно хорошей памятью он часто прибегал к юмору и обаянию, вспоминают его коллеги, отметили в пресс-службе швейцарского правительства.