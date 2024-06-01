Вице-чемпион мира по боксу из Казахстана выиграл второй бой в профи

Казахстанский боксёр Саматали Тольтаев провёл свой второй бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Тольтаев выступил на вечере бокса в Алматы, где встретился с таджикистанцем Елчибеком Ниёзмамадовым. Этот поединок в полусреднем весе был запланирован на шесть раундов и завершился победой боксера из Казахстана решением большинства голосов судей.

Таким образом, Саматали Тольтаев одержал вторую победу в профессиональной карьере, а Елчибек Ниёзмамадов потерпел четвертое поражение. Тольтаев дебютировал в профи в феврале: он выиграл раздельным решением судей у турка Рефика Тархана. Что касается достижений Саматали в любителях, то он был чемпионом Азии среди молодежи, а также выигрывал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира.