Витрина упала на мужчин в Павлодаре
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В Павлодаре витрина упала на троих мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.
С различными резаными ранами их доставили в больницу, сообщили в павлодарской областной станции скорой помощи.
"Всё произошло днём 13 июля на одной из уличных торговых точек Павлодара. Мужчин 1972, 1995 и 1997 годов рождения с различными резаными ранами доставили в павлодарскую городскую больницу №1", – сообщили в 103.
Также в селе Жанакала Павлодарского района медицинская помощь потребовалась 45-летнему мужчине, который упал с лошади. С ушибами и переломами его госпитализировали в павлодарскую городскую больницу №1.
Еще один человек пострадал от падения в селе Байдала. 63-летний мужчина упал в яму глубиной около двух метров. Очевидцы на автомобиле решили доставить его в медучреждение и параллельно вызвали скорую помощь. Мужчину с тяжелой травмой головы госпитализировали.
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