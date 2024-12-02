Виски и электронные сигареты незаконно ввёз в Казахстан иностранец

Сотрудники таможенного поста "Тажен" Департамента госдоходов по Мангистауской области совместно с пограничниками и сотрудниками областного Департамента экономических расследований на казахстанско-узбекистанской границе пресекли попытку нелегального провоза спиртных напитков и электронных сигарет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Комитета государственных доходов Минфина РК.

"Так, в ходе контроля пассажирского и транспортного потока в багаже гражданина Республики Узбекистан, 1987 года рождения, следовавшего по маршруту Бухара - Москва обнаружены 22 коробки спиртных напитков (виски JACK DANIELS), в каждой коробке 12 бутылок (1 бутылка - 1 л.) и электронные сигареты (WAKA) - 460 коробок (1 коробка - 10 шт)", - рассказали в КГД.

По данному факту проводится расследование, назначена экспертиза.

"Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в КГД.

Ранее сообщалось, что сигареты на 50 млн тенге изъяли в Караганде.