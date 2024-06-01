Виртуальные туры и ракеты: научные проекты представили на фестивале "БАЛАFEST" в Алматы

В Алматы в честь Дня защиты детей состоялся городской фестиваль "БАЛАFEST Jas Galym Science Quest" при поддержке Национальной академии наук. Праздничное мероприятие в ходе своего рабочего визита посетил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, который поздравил присутствующих с праздником, подчеркнув, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.

На фестивале также присутствовали представители более 20 высших учебных заведений города, а также делегация из Сингапура. В этом году в основу мероприятия легла тема науки. Для привлечения внимания детей к научной теме фестиваль проводился в форме большой квест-игры, состоящей из нескольких этапов.

На каждом из пяти этапов участники могли зарабатывать баллы, зачисляющиеся на их счет через QR-браслеты, которые они получили при регистрации на квест. Каждой возрастной категории соответствуют свои цвет браслета и карты заданий: категория 6-9 лет - зеленый, 10-14 лет - желтый, 15-18 лет - красный. За прохождение основного задания на каждой зоне участник мог заработать до 1000 баллов.

По итогам квеста все участники получили памятные подарки, медали и утешительные призы.

"В этом году фестиваль ориентирован на науку и проходит в форме квест-игры. Причина, по которой была выбрана тема естествознания, заключается в том, чтобы разрушить стереотип о науке, что она является скучной и сложной, а также пробудить интерес у детей к этому направлению", - отметил директор центра "Алматы дарыны" Управления образования города Алматы Гульнур Каримгажы.

Алматинцы и гости города приняли участие более чем в 30 интерактивных экспериментах, исследованиях и практических занятиях. Также в рамках фестиваля школьники представили свои научные разработки.

"На фестивале я представила свой научный проект "Виртуальный Дворец школьников". Это создание виртуальной среды, которая позволит передвигаться по помещениям памятника нашей культуры и истории – Дворца школьников города Алматы. Виртуальные туры позволяют пользователям исследовать реальные места со всего мира – от домов и недвижимости до музеев и достопримечательностей", - рассказала ученица 8-го класса казахстанско-российской специализированной школы-лицея №54 Айсулу Оразалина.