Виртуальные туры и ракеты: научные проекты представили на фестивале "БАЛАFEST" в Алматы
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В Алматы в честь Дня защиты детей состоялся городской фестиваль "БАЛАFEST Jas Galym Science Quest" при поддержке Национальной академии наук. Праздничное мероприятие в ходе своего рабочего визита посетил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, который поздравил присутствующих с праздником, подчеркнув, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.
На фестивале также присутствовали представители более 20 высших учебных заведений города, а также делегация из Сингапура. В этом году в основу мероприятия легла тема науки. Для привлечения внимания детей к научной теме фестиваль проводился в форме большой квест-игры, состоящей из нескольких этапов.
На каждом из пяти этапов участники могли зарабатывать баллы, зачисляющиеся на их счет через QR-браслеты, которые они получили при регистрации на квест. Каждой возрастной категории соответствуют свои цвет браслета и карты заданий: категория 6-9 лет - зеленый, 10-14 лет - желтый, 15-18 лет - красный. За прохождение основного задания на каждой зоне участник мог заработать до 1000 баллов.
По итогам квеста все участники получили памятные подарки, медали и утешительные призы.
"В этом году фестиваль ориентирован на науку и проходит в форме квест-игры. Причина, по которой была выбрана тема естествознания, заключается в том, чтобы разрушить стереотип о науке, что она является скучной и сложной, а также пробудить интерес у детей к этому направлению", - отметил директор центра "Алматы дарыны" Управления образования города Алматы Гульнур Каримгажы.
Алматинцы и гости города приняли участие более чем в 30 интерактивных экспериментах, исследованиях и практических занятиях. Также в рамках фестиваля школьники представили свои научные разработки.
"На фестивале я представила свой научный проект "Виртуальный Дворец школьников". Это создание виртуальной среды, которая позволит передвигаться по помещениям памятника нашей культуры и истории – Дворца школьников города Алматы. Виртуальные туры позволяют пользователям исследовать реальные места со всего мира – от домов и недвижимости до музеев и достопримечательностей", - рассказала ученица 8-го класса казахстанско-российской специализированной школы-лицея №54 Айсулу Оразалина.
"Хочу поблагодарить за то, что дали возможность нашему сыну Бекжану Мырзабай защитить проект "Прототип ракеты сверхлёгкого класса". Надеюсь, когда-нибудь в будущем эта ракета, развиваясь, полетит в космос. Наш сын несколько месяцев занимался разработкой и сборкой ракеты. Мы рады, что в городе есть такие проекты, которые дают возможность выявлять таланты в детском возрасте. Потому что мы привыкли, что ученые - это взрослые люди, на самом деле дар, талант развивается в детском возрасте", - отметила жительница Алматы Жаннура Жаксыбаева.