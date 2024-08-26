Виртуальные тарифы для школьников и льготников ввели в автобусах Астаны

В Астане с 26 августа ввели виртуальные тарифы для школьников и льготников для проезда в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

Оформить их можно, не выходя из дома, онлайн.

"Введение виртуальных тарифов направлено на повышение удобства использования общественного транспорта для пассажиров, позволяя отслеживать историю поездок прямо в приложении Avtobys. Валидация в транспорте станет проще благодаря использованию смартфона", - сообщили в компании.

Валидацию можно осуществить мобильное приложение Avtobys, отсканировав QR-код и введя номер транспортного средства. Подключение смартфона к интернету является обязательным, но наличие баланса не требуется.

Для подачи заявки на оформление виртуального тарифа необходимо: установить приложение Avtobys; авторизоваться, используя номер телефона получателя льготы; подать заявку на сайте transcard.kz в разделе "Виртуальный тариф".

Новый тариф активируется в течение 1-3 рабочих дней.