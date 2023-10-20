Виртуальные 3D-туры по самым знаменитым зданиям запустили в Алматы. Пока можно "прогуляться" по четырём локациям, но уже в ноябре туров станет гораздо больше, передаёт BaigeNews.kz.

Almaty Tourism Bureau разработало бесплатный виртуальный 3D-тур по главным достопримечательностям города. Теперь посетить объекты туризма можно, не выходя из дома, благодаря высококачественным цифровым копиям.

Для этого достаточно просто зайти на сайт VisitAlmaty.kz, щёлкнуть по входной двери и оказаться внутри здания. Перемещая курсор мышки, можно оглянуться и посмотреть по сторонам, продвинуться вперёд по коридорам, изучая каждую деталь. Для полного погружения в атмосферу каждой локации можно включить аудиогид, доступный на трёх языках: казахском, русском и английском.

"Мы хотели создать интерактивную экскурсию, чтобы с помощью компьютерной мыши можно было совершить полноценную экскурсию, создать у зрителя эффект присутствия, чтобы он мог получить наиболее полную информацию, находясь в любой точке земли. К примеру, наведя курсором на сцену Казахского национального театра драмы им. Ауэзова, можно увидеть, какие ранее постановки там проходили. Подобные виртуальные туры не только информируют и знакомят с локациями, но и позволяют расширить границы визуального ознакомления с объектами экскурсионно-туристского показа", – подчеркнула руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова.

Уже созданы четыре 3D-тура, которые можно найти на сайте. Среди доступных туров виртуальное путешествие по Мемориальной квартире-музею Д.А. Кунаева, Литературно-мемориальному дому-музею великого казахского писателя М. Ауэзова, также виртуально можно посетить КазНТОБ им. Абая и Казахский национальный театр драмы им. Ауэзова.

В ноябре туристам будут доступны виртуальные прогулки по ещё девяти объектам Алматы, включая Центральный государственный музей РК, Дворец Республики, Государственный музей искусств им. Кастеева, Музей национальных музыкальных инструментов им. Ыхласа, Алматинский метрополитен, Государственный академический русский театр драмы им. Лермонтова, Центральную мечеть, Вознесенский Кафедральный собор Алматы и мечеть Байкен.