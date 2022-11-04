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VIP-терминал международного аэропорта сносят в Алматы
Здание переносят в другое место. Перенос начался после проведения общественных обсуждений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Алматы.
Отмечается, что имеются все разрешительные документы.
"Новое здание VIP-терминала будет стоять в 420 метрах юго-восточнее по улице Ахметова, туда перенесут ключевые элементы: витражи, элементы бельведера. По одной детали извлечены витражи и оконные рамы, вручную очищены от многочисленных слоев краски ключевые элементы фасада, чтобы снять копии элементов. Создан цифровой двойник здания", – говорится в сообщении.
Новый терминал, строительство которого началось в феврале 2022 года, должны были сдать в первом квартале 2024 года.
"Но так как проводилась международная экспертиза по оценке культурного наследия VIP-терминала и консультации с общественностью, дату окончания строительства перенесли на лето 2024 года", – проинформировали в пресс-службе международного аэропорта.
Этим летом в Алматы прошли общественные слушания по вопросу строительства нового международного терминала. Тогда стало известно, что объект перенесут на новый участок.
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