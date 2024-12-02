Виновные в трагедии на шахте пытались оспорить приговор суда в Карагандинской области

В Карагандинском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор по делу о взрыве на шахте имени Ленина в Караганде и гибели пяти горняков, передаёт BaigeNews.kz.

Судом первой инстанции Л., А., Б., З. осуждены к различным срокам лишения свободы за то, что являясь главным инженером, начальником смены шахты имени Ленина, нарушили Правила безопасности при ведении горных работ. В результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырём причинены средний и тяжкий вред здоровью.

Осуждённые, не согласившись с приговором суда первой инстанции, просили его отменить и оправдать их за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

"Установлено, что судом правильно установлены фактические обстоятельства дела. Виновность осуждённых подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, а именно, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела. Судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины и правильности квалификации действии осужденных по части 3 статьи 277 УК РК. Наказание назначено в пределах санкции статьи, соразмерно содеянному, с учётом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, их личности", - сообщили в суде.

Приговор оставлен без изменения.

Трагедия произошла в ноябре 2022 года, при буровых работах случился внезапный выхлоп метана. Правительственная комиссия установила 100-процентную вину работодателя. Расследование по иностранным инвесторам "прервано в связи с международным поручением".