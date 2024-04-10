Виновные в распространении фото присяжных по делу Бишимбаева будут наказаны

В Астане накажут виновных в распространении фото присяжных по делу Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.



Согласно действующего законодательства воздействие на суд средствами массовой информации влечет установленную ответственность.

При этом по Закону о СМИ наказанию подлежат собственник, распространитель, главный редактор средства массовой информации, а также авторы распространяемых материалов.

"В ходе процесса председательствующая по делу неоднократно предупреждала о запрете на фото-видеосъемку коллегии присяжных заседателей, а также на распространение их изображений.



Запрет установлен в целях исключения любой возможности оказать давление на присяжных. Нарушение этого запрета расценивается как попытка оказания давления на суд. В связи с этим, судом инициирована процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила их распространение.



В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания.