Виновные в распространении фото присяжных по делу Бишимбаева будут наказаны
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В Астане накажут виновных в распространении фото присяжных по делу Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.
Согласно действующего законодательства воздействие на суд средствами массовой информации влечет установленную ответственность.
При этом по Закону о СМИ наказанию подлежат собственник, распространитель, главный редактор средства массовой информации, а также авторы распространяемых материалов.
"В ходе процесса председательствующая по делу неоднократно предупреждала о запрете на фото-видеосъемку коллегии присяжных заседателей, а также на распространение их изображений.
Запрет установлен в целях исключения любой возможности оказать давление на присяжных. Нарушение этого запрета расценивается как попытка оказания давления на суд. В связи с этим, судом инициирована процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Председательствующая по делу обязала удалить опубликованные материалы, а также запретила их распространение.
В целях исключения подобных фактов представители СМИ были удалены из зала судебного заседания.
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