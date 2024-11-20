Виновному в зверском убийстве женщины вынесли приговор в Актобе

Дело о жестоком убийстве рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Гражданин У. под видом покупателя автомобиля встретился с будущей жертвой.

"У. напал на потерпевшую С., накинув на её шею ремень безопасности со стороны водителя и стал им душить. В результате этого завладел женской золотой цепочкой стоимостью 150 тыс. тенге и автомашиной Toyota Camry. Далее, находясь в автомашине, после совершения разбойного нападения, с целью завладения указанной автомашиной, не останавливаясь на достигнутом, умышленно с целью совершения убийства, продолжил стягивать ремень безопасности на шее потерпевшей. Несмотря на крики о помощи, он не переставал душить и отпустил ремень безопасности, когда последняя перестала подавать признаки жизни", - говорится в материалах суда.

Этого преступнику показалось мало: с целью затруднения опознания С. он изрезал её лицо ножом. После этого мужчина сбросил труп в кусты недалеко от просёлочной дороги и на её автомашине скрылся с места преступления.

Прокурор просил лишить подсудимого свободы сроком на 23 года. Его вина была подтверждена показаниями представителя потерпевшей, свидетелей, экспертов, протоколами обыска и осмотра места происшествия, заключениями экспертиз, а также изъятыми вещдоками.

"Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года", - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, частично удовлетворён гражданский иск потерпевшей. В суде уточнили, что приговор ещё не вступил в законную силу.

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