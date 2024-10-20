Бывшего полицейского осудили на пять лет за смертельное ДТП

28-летний водитель "Volkswagen Polo" врезался в большегруз, погибли его родители, брат и двое племянников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Эта авария случилась на уральской трассе в районе поселка Алия Кобдинского района Актюбинской области в конце августа.

Автомобиль "Volkswagen Polo" выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. В ДТП погибли сразу пять пассажиров, они и водитель были из одной семьи. На месте скончались 50–летние мужчина и женщина, 14-летний мальчик и 9-летняя девочка. Чуть позже в больнице от полученных травм умер 4-летний мальчик из этой же машины.

28-летнего водителя "Volkswagen Polo" судили по статье "нарушение ПДД, повлекшее гибель людей". В этой аварии погибли его родители, младший брат и двое племянников.

На оглашение приговора пригласили полицейских, сам водитель до аварии работал в правоохранительных органах.

Суд приговорил водителя к 5 годам лишения свободы и на 7 лет лишил водительских прав.