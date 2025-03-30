Виновника смертельного лесного пожара задержали в Южной Корее
В результате пожара погибли 26 человек, в том числе пилоты вертолётов, сотрудники службы лесного надзора и местные жители.
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В Южной Корее 56-летнего мужчину подозревают в возникновении крупного лесного пожара в провинции Кёнсан-Пукто, в результате которого погибли 26 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hankyoreh.
По данным полиции, 22 марта он пытался поджечь ветки зажигалкой, но пламя, подхваченное ветром, перекинулось на лес. Пожар начался в районе Анпхён, после чего распространился на четыре города и уезда – Андон, Чхонсоне, Ёнъян и Ёндок.
Катастрофа привела к трагическим последствиям – погибли 26 человек, в том числе пилоты вертолётов, сотрудники службы лесного надзора и местные жители. Огонь уничтожил более 4000 домов и заводов, а также национальное достояние – древний храм Гоунса. По предварительным данным, площадь пожара составила 45 157 гектаров, что сопоставимо с 75% территории Сеула. Это крупнейший лесной пожар в истории Южной Кореи.
Следствие ведет полиция Кёнсан-Пукто совместно с Национальным институтом судебной экспертизы и пожарными службами.
Подозреваемый отрицает свою вину, однако его дочь, которая первой сообщила о возгорании, рассказала.
"Огонь вспыхнул возле семейной могилы. Отец пытался сломать ветки, а когда не получилось – решил поджечь их зажигалкой. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на лес".
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