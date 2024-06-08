Виновника лесного пожара наказали в "Семей Орманы"

В области Абай за поджёг сухой травы на территории резервата "Семей Орманы" наказали тракториста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В противопожарную службу области Абай поступило сообщение, что на территории Центрального лесничества Новошульбинского филиала резервата произошло загорание лесной лесопокрытой зоны. На место выехали сотрудники ГЛПР "Семей Орманы", а также силы и средства ДЧС региона.Лесники выснили, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га. В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо", — говорится в сообщении МЧС РК.

Владелец трактора, который оказался жителем села Боровлянка, был привлечен к административной ответственности по статье 367 части 3 КоАП РК (Нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил на особо охраняемых природных территориях). Ему выписали штраф на сумму 184 600 тенге.