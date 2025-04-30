Жамбылский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу гражданина А., обвиняемого в смертельном ДТП, произошедшем в мае 2024 года, передаёт BaigeNews.kz. Водитель, будучи лишённым прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, что привело к трагической аварии на трассе Кордай-Отар в Жамбылской области.

В результате столкновения с дорожным барьером погибла супруга обвиняемого, а трое несовершеннолетних детей получили серьёзные телесные повреждения. Суд первой инстанции признал водителя виновным и назначил ему наказание - 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управлять транспортом.

Однако, апелляционная коллегия, принимая во внимание наличие у осуждённого малолетнего ребёнка, отложила исполнение приговора на 5 лет, до 2030 года. Это решение вызвало оживлённые обсуждения, так как позиция потерпевшей, матери погибшей, была иной - она просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При этом осуждённый продолжает настаивать на своей невиновности и требует оправдания, несмотря на убедительные доказательства вины, включая показания свидетелей и заключения экспертов.

Приговор вступил в законную силу, однако судьба осуждённого ещё не решена окончательно.