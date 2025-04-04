В конце 2024 года в казахстанском ритейле произошло одно из самых значимых событий – сделка по продаже ритейл сети — магазинов "Меломан-Marwin" компании Aqniet Group, передаёт BaigeNews.kz..

О том, что ждет культовую сеть магазинов, в интервью YouTube-каналу Forbes Kazakhstan рассказала директор по маркетингу Aqniet Group Салтанат Нуржанова.

Что изменится в "Меломане"?

Смена владельцев сети вызвала широкий общественный резонанс и множество слухов. Некоторые предполагали, что с полок исчезнет часть ассортимента, включая коллекционные издания, сувенирную продукцию по "Гарри Поттеру" и даже сладости. Однако Салтанат Нуржанова опровергла эти опасения, подчеркнув, что ассортимент останется, хотя некоторые товары могут временно исчезать в силу сезонности спроса.

"Гарри Поттер" по-прежнему продается в магазинах, как и сувениры по этой вселенной. Однако мерч – это сезонная продукция, спрос на нее значительно возрастает в период с сентября по январь.

Что действительно изменится, так это отказ от некоторых малоприбыльных товаров, таких как карты Таро.

"Иногда стоимость хранения определенных товаров не перекрывает ту маржу, которую мы можем с них получить", - отметила Салтанат Нуржанова.

Развитие музыкального направления

Одним из ключевых направлений "Меломана" остается музыка. Виниловые пластинки не только останутся в продаже, но и их ассортимент значительно расширится. Кроме того, будут созданы лаунж-зоны, где посетители смогут не только выбирать пластинки, но и погружаться в музыку, читая книги и отдыхая.

Примечательно, что "Меломан" - единственная компания в Казахстане, занимающаяся записью и выпуском виниловых пластинок в рамках Meloman Publishing.

"Мы работаем с молодыми казахстанскими исполнителями и уже запланировали несколько релизов в этом году", - поделилась Салтанат Нуржанова. Помимо музыки, в Meloman Publishing выпустит несколько книг.

Выход на новые рынки

Следующим этапом развития "Меломана" станет выход на рынки других стран. По словам директора по маркетингу Aqniet Group, сеть планирует выход на рынки Узбекистана и Азербайджана.

"В Ташкенте у нас уже есть запущенные проекты, и мы видим хороший отклик от местной аудитории. Это самый быстрорастущий рынок Центральной Азии. В Баку у нас тоже есть опыт работы и надежные партнеры", - рассказала она.

Aqniet Group не просто сохраняет традиции "Меломана", но и придает развитию сети новый импульс. Сохранение ключевых товарных категорий, расширение музыкального направления и географическая экспансия делают "Меломан" не просто магазином, а культурным центром, который продолжает формировать потребительские тренды в Казахстане и за его пределами.