Виллы и люксовые авто: активы на 177 млрд тенге возвращены государству

В рамках работы по возврату активов Специальный государственный фонд на сегодня пополнен денежными средствами на сумму более 177 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

По результатам заключенных соглашений с субъектами реестра поступило порядка 147 млрд тенге, по процессуальным соглашениям 19 млрд тенге, от реализации активов более 6 млрд тенге, по решениям судов порядка 5 млрд тенге и от сдачи в аренду недвижимости более 165 млн тенге.

Среди реализованных активов две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля.

"Одним из примеров успешной реализации активов является земельный участок в городе Алматы, который принят от субъекта Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" по цене в 176 млн тенге, а был реализован за 657 млн тенге, что почти в четыре раза превышает первичную оценочную стоимость. Вместе с тем, по соглашениям с субъектами реестра ожидается дополнительное пополнение Специального государственного фонда денежными средствами на сумму более 150 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Все возвращенные денежные средства будут использованы для реализации социальных и экономических проектов страны.



Работа в данном направлении продолжается.