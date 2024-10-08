Стали известны сроки проведения VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и XXIII заседания Секретариата Съезда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, XXIII заседание Секретариата Съезда будет проведено 16 сентября 2025 года, а VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдёт 17-18 сентября 2025 года.

Кроме того, определена центральная тема VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Она звучит как "Диалог религий - синергия во имя будущего". В качестве тем панельных сессий предложены: "XXI век - роль религии в консолидации человечества", "Религии как фактор устойчивого развития мира", "Духовные ценности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта", "Вера против эстремизма".