VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдёт 17-18 сентября 2025 года
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Стали известны сроки проведения VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и XXIII заседания Секретариата Съезда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Так, XXIII заседание Секретариата Съезда будет проведено 16 сентября 2025 года, а VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдёт 17-18 сентября 2025 года.
Кроме того, определена центральная тема VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Она звучит как "Диалог религий - синергия во имя будущего". В качестве тем панельных сессий предложены: "XXI век - роль религии в консолидации человечества", "Религии как фактор устойчивого развития мира", "Духовные ценности в эпоху цифровой реальности и искусственного интеллекта", "Вера против эстремизма".
"Уверен, что в следующем году у нас состоятся очень интересные и содержательные дискуссии в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий", - сказал в завершение Маулен Ашимбаев.
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