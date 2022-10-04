VII Съезд учителей стран СНГ проходит в Астане

Фото: BaigeNews.kz.

В Астане проходит VII Съезд учителей и работников образования государств-участников СНГ на тему "Образование Содружества Независимых Государств в новой реальности и трансформация образовательного процесса в постпандемийный период", передаёт BaigeNews.kz.

По словам председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмиры Каримовой, за три дня работы съезда в нём примут участие делегаты из пяти стран.

"На заседании будут определены цели и задачи в сфере образования стран СНГ, разработан план по укреплению связей между ними. В съезде примут участие делегаты из пяти стран. Среди них учителя и работники образования. В пленарном заседании VII Съезда педагогов стран СНГ, которое состоится пятого октября, примут участие около 1000 педагогов. Там будут обсуждаться и приниматься решения по различным вопросам, касающимся сферы образования", — отметила она.

Это хорошая возможность для разных стран поделиться опытом, который они имеют в системе образования, считает первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова.

"Речь идёт и о повышении квалификации, и о новых образовательных программах, и о той работе, которую реализуют педагоги по формированию функциональной грамотности, и тех компетенций, которые необходимы современному молодому человеку. Поэтому в условиях цифровизации, глобализации и различных вызовов современности система образования должна реагировать грамотно, эффективно для того, чтобы мы могли формировать гражданина и патриота своей страны", — сказала она.

В рамках Съезда пройдёт II Международный фестиваль педагогического мастерства учителей и работников сферы образования стран СНГ. Педагоги стран СНГ продемонстрируют конкурсные уроки. Мастер-классы учителей пройдут по трём номинациям: учитель, воспитатель и психолог/социальный педагог. Также состоится выставка цифровой и печатной продукции в области дошкольного и среднего образования. Казахстанские бизнесмены, стартаперы продемонстрируют IT-проекты, направленные на эффективную организацию процесса обучения.