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  • "Видна сильная поддержка избирателей происходящим процессам" - международный наблюдатель о выборах
Центр содействия международным наблюдателям Сегодня, 15:42
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Сегодня, 15:42
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Фото: Центр содействия международным наблюдателям

"Видна сильная поддержка избирателей происходящим процессам" - международный наблюдатель о выборах

В столице Центр содействия международным наблюдателям продолжает свою работу. Наблюдатели от иностранных государств отмечают высокую явку на голосовании, передаёт BaigeNews.kz.

"Нам очень приятно сегодня иметь возможность принимать участие как наблюдатели на выборах президента РК. Мы посетили несколько избирательных участков и можем сказать, что организовано всё самым лучшим образом. Данные выборы имеют большое значение для Казахстана. Мы наблюдали высокую явку на голосовании. Это отражает то, насколько сильная поддержка избирателей к происходящим процессам в Казахстане. Конечно, окончательные впечатления у нас образуются к концу избирательного дня", - сказал Даворко Видович, вице-спикер Сабора (Парламент) Хорватии. 

Казис Старкявичюс, председатель экономического Комитета Сейма Литвы отметил, что внеочередные выборы - это новый решительный шаг в демократическом мире. 

"Мы увидели, что действительно, нет никаких нарушений. Приходят люди, которые голосуют впервые, они радуются. Еще приходили с семьями, маленькие дети опускали свои бюллетени. Потом мне было интересно увидеть вашего бывшего президента. Мы тоже были в оперном театре, куда он приехал голосовать. Когда я работал в Министерстве сельского хозяйства Литвы, много раз был в вашей стране, были общие проекты. Я лично с вашим президентом встречался. На самом голосовании ещё никаких нарушений не видел. Явка по процентам очень хорошая", - заявил он. 

Депутат Республики Молдова от Партии социалистов, член делегации Парламента Республики Молдова в МПА СНГ Василь Боля участвовал в качестве международного наблюдателя в мониторинге выборов в Парламент РК в прошлом году. Сегодня он успел проинспектировать 10 избирательных участков в столице. 

"Избирательные участки, в которых я был, были открыты вовремя. Граждане осведомлены о месте нахождения избирательного участка, и к которому они прикреплены. Даже если есть граждане, которые по каким-то причинам забыли или не могут найти свой участок, есть волонтерские организации, которые помогают им. С этой точки зрения чувствуется сильное волонтерское движение, которое включилось в организацию. Что касается соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, на всех участках, где я был, они соблюдаются. Есть также медики, врачи. Организованы везде места для людей с ограниченными возможностями. Есть возможности для людей, которые не видят, не слышат. Для них всё организовано. В целом, люди идут, явка достаточно хорошая, процесс состязательности соблюден", - подчеркнул спикер.

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#международные наблюдатели #выборы в президенты #Голосование
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 15:42
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