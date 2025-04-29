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Видеожетоны планируют внедрять для защиты медработников

Новведение планируют внедрять поэтапно

Сегодня, 12:37
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:37
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Фото: BaigeNews.kz

Для работников скорой медицинской помощи будут внедрять видеожетоны. Об этом на брифинге в правительстве сообщила министр здравохранения Акмарал Альназарова, передает BaigeNews.kz.

Новведение планируют внедрять поэтапно. Соотвествующая норма введена, и акиматы должны будут выделить на это средства.

 "Я думаю, поэтапно до конца текущего года мы эту работу проведем в Алматы и Астане в пилотном режиме, на областных станциях скорой помощи. Мы проработали вопрос ношения жетонов медицинскими работниками. Это дисциплинирует и их и отдельных дебоширов", - сказала министр. 

Ранее министр сообщила о том, что 12 многопрофильных районных больниц откроют в Казахстане до конца года.

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