Межрайонный суд по гражданским делам Астаны рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец подал иск против пользователя TikTok, выступающего под никнеймом "W", за публикацию видеоролика с недостоверной и порочащей информацией, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что в видео действительно содержались негативные высказывания, наносящие ущерб репутации истца. Также в ролике была использована музыка, автором которой является истец, и хэштеги с дискредитирующим содержанием.

На основании экспертного заключения, подтверждающего наличие оскорбительных формулировок, суд обязал ответчика опровергнуть распространённые сведения и взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее также в суде в Астане рассмотрели дело в отношении мужчины, опубликовавшего видеоролик, в котором он указывал на жилой дом, утверждая, что он якобы принадлежит главному имаму Астаны и построен на пожертвования верующих.

Суд установил, что данные сведения являются заведомо ложными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию духовного лица.