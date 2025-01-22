Портативные видеожетоны и видеорегистраторы будут использовать для повышения безопасности движения поездов в Казахстане. Более 2 500 таких устройств для составителей поездов и регулировщиков скорости движения вагонов планирует приобрести ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", передаёт BaigeNews.kz.

В компании считают, что использование устройств повысит дисциплину и ответственность персонала в процессе выполнения служебных обязанностей, а также снизит риски, связанные с нарушением техники безопасности. Видеожетоны позволят оперативно расследовать инциденты на железной дороге и предотвратить их в будущем.

Также предусмотрена установка видеорегистраторов на локомотивы. Устройства обеспечат мониторинг ситуации на путях, помогут в расследовании инцидентов. Видеорегистраторы также способствуют сокращению случаев хищения дизельного топлива.