Видеокамеры в школьных туалетах вызвали споры у родителей в Кокшетау
Руководство школы говорит, что именно в уборных часто дерутся мальчики.
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В соцсетях обсуждают появление видеокамер в туалетах школы №6 в Кокшетау. Родители разделились на два лагеря: одни считают: что это чересчур, другие — что мера необходимая, передаёт BaigeNews.kz.
Тему видеонаблюдения в "необычном" месте поднял паблик sinegor.kz в Instagram. Под постом о камерах началось жаркое обсуждение.
"Кто придумал такое? Это нонсенс", — пишут одни комментаторы.
"Камеры в туалетах нужны для безопасности", — заявляют другие.
"Камеры сами кабинки не просматривают, видно только проход к ним", — уточняют третьи.
Руководство общеобразовательного учреждения пояснили, что в туалетах для мальчиков было несколько драк и не только.
"Администрация школы №6 по согласованию с попечительским советом (имеется протокол заседания) приняла решение по установке камер видеонаблюдения в туалетах для мальчиков на первом и втором этажах старого корпуса. Данная мера направлена на обеспечение безопасности учащихся предварительно согласована с руководителем отдела образования, но при условии соблюдения прав детей на конфиденциальность. То есть камеры установлены так, что в ареал видеообзора внутреннее пространство кабинок не попадает. Причиной данного решения послужили неоднократные факты вандализма, а также два факта драк и подростковых разборок, по итогам которых несколько учащихся поставлены на внутришкольный учёт", — прокомментировали в школе.
Также уточняется, что работы по монтажу двух камер будут завершены в эти выходных. На понедельник, 25 ноября, назначено собрание представителей родительских комитетов классов и попечительского совета. На встрече родителям покажут видеозапись, на которой можно увидеть, что действительно попадает в объектив камеры и удостовериться, что права детей не нарушают.
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