Видеокамеры установят на мусорных площадках в Алматы
Аким напомнил жителям правила утилизации крупногабаритного мусора.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы в следующем году обновят 800 мусорных площадок. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев во время встречи с жителями Бостандыкского района, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что в выходные дни площадки часто переполняются мусором и нуждаются в модернизации. В следующем году их приведут в порядок.
"Также установим на мусорных площадках камеры. Это позволит нам быстро выявлять нарушителей. В следующем году мы первые 400 камер запустим", — добавил аким.
Также он напомнил жителям о правилах утилизации крупногабаритного мусора, за нарушение которых будут строгие наказания.
Физические и юридические лица обязаны вывозить крупногабаритные отходы (строительный мусор, мебель, бытовую технику) через специализированные организации или самостоятельно на полигоны, расположенные в Илийском и Карасайском районах.
Самое читаемое
- Фейки из соцсетей, ИИ и сокращение штата: главные вызовы для СМИ обсудили на Media Құрылтае
- К газу в Кызылординской области подключат ещё четыре села
- Ночной забег проведут в Астане
- Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю: в Казахстан из России доставили подозреваемого
- Секс-рабство школьницы в Кызылорде: глава МВД озвучил новые подробности