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Видеонаблюдение на колесах: камеры установили в казахстанских поездах

Сегодня, 10:55
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Видеонаблюдение на колесах: камеры установили в казахстанских поездах Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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АО "Пассажирские перевозки" завершило установку системы видеонаблюдения в 24 составах поездов Talgo. Всего установлено 1350 камер, обеспечивающих круглосуточный контроль за ситуацией внутри поездов, передаёт BaigeNews.kz.

Система видеонаблюдения охватывает вагоны, входы и выходы, а также зоны общего пользования. Это позволяет предотвращать происшествия, минимизировать правонарушения, выявлять безбилетных пассажиров и оперативно реагировать на любые инциденты.

Доступ к записям видеонаблюдения имеют только уполномоченные специалисты ситуационного центра Национального перевозчика. Видеоматериалы используются для объективного рассмотрения жалоб пассажиров.

Национальный перевозчик готовит к оснащению системой видеонаблюдения все стандартные вагоны. Также рассматриваются возможности внедрения видеоаналитики и доступа к видеопотоку в режиме реального времени благодаря запуску интернета в поездах.
 
 

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