Система видеонаблюдения охватывает вагоны, входы и выходы, а также зоны общего пользования. Это позволяет предотвращать происшествия, минимизировать правонарушения, выявлять безбилетных пассажиров и оперативно реагировать на любые инциденты.
Доступ к записям видеонаблюдения имеют только уполномоченные специалисты ситуационного центра Национального перевозчика. Видеоматериалы используются для объективного рассмотрения жалоб пассажиров.
Национальный перевозчик готовит к оснащению системой видеонаблюдения все стандартные вагоны. Также рассматриваются возможности внедрения видеоаналитики и доступа к видеопотоку в режиме реального времени благодаря запуску интернета в поездах.