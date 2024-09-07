Видеокамеру установили в школьном туалете в Атырауской области

В мужском туалете школы имени Еркинова в селе Жаскайрат Кызылкогинского районау Атырауской области установили видеокамеру. Это выявилось в ходе мониторинга социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Родители мальчиков усмотрели в этом нововведении нарушение права на частную жизнь, но директор школы Таттыгуль Калиева поспешила дать объяснение.

"В связи с неоднократной порчей имущества, а также фактами мелкого хулиганства в школьном туалете средней школы имени Ш. Еркинова возникла необходимость установки видеокамеры. Они направлены на умывальники, и права детей не были нарушены. Решение об установке было принято совместно с администрацией школы и руководителем попечительского совета. Мера была принята исключительно в целях поддержания дисциплины и предотвращения дальнейших нарушений. Доступ к записи камеры имею только я", – сообщила директор.

Однако управление образования области рекомендовало камеры срочно убрать. Более того, создана комиссия, которая займётся изучением дела о туалетной видеокамере.