Видеогид по Казахстану запустили TikTok и Kazakh Tourism

TikTok и Kazakh Tourism запустили масштабную инициативу #ГидПоКазахстану, в рамках которой они создадут видеогид о достопримечательностях, культурных заведениях и местах для гастрономического туризма по всей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

#ГидПоКазахстану будет доступен на интерактивной карте на официальной странице проекта в TikTok. При нажатии на каждую из областей страны пользователю будет открываться страница с видеороликами о регионе и ярких местных достопримечательностях.

В ведомстве отметили, что цель проекта - привлечь внимание к внутреннему туризму и вдохновить сообщество платформы больше путешествовать по родной стране, а также помочь малому и среднему бизнесу, культурным и туристским организациям заявить о себе и привлечь новую аудиторию и новых клиентов.

"Сотрудничество между Kazakh Tourism и TikTok открывает новые перспективы для привлечения внимания к туристским ресурсам нашей страны. Мы приглашаем пользователей TikTok активно принимать участие в этом уникальном проекте, который не только делает доступными культурные и гастрономические богатства Казахстана, но и создает вдохновляющий видеогид по каждому уголку нашей родины", - прокомментировал и.о. главы Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

Кампания стартует с Астаны и Шымкента, двух из трех крупнейших городов страны: культурные организации, рестораны и другие заведения из этих городов смогут заявить о себе и оказаться на интерактивной туристической карте.

Местных жителей также приглашают поделиться своими любимыми местами и рекомендациями. Для этого нужно выложить видео по хештегу #ГидПоКазахстану и хештегу одного из городов: #Шымкент или #Астана. Видеороликами об интересных местах этих городов уже поделились популярные авторы контента в TikTok: @rashit.ilyassov, кулинар @gulzhannat_nurusheva, автор контента об истории и культуре Казахстана @mbainazarov, гид и фотограф @timur_baigulov, а также Драматический театр г. Шымкент @dramteatr_shymkent и футбольный клуб "Ордабасы" @fc__ordabasy.