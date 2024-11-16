Видеоблогер победил легендарного Майка Тайсона

В ночь с 15 на 16 ноября в американском Арлингтоне состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Поединок продлился все 8 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 79-73.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. Тайсон, в свою очередь, потерпел седьмое поражение. На его счету 50 побед, 44 из которых были одержаны нокаутом.

Трансляцию встречи Тайсона и Пола, которая стала самым ожидаемым событием в мире бокса, вела платформа Netflix.