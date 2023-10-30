Видео жестокого избиения девушки в Алматы попало в сеть

33-летний мужчина избил девушку во дворе одного из алматинских домов. Жительница дома сняла на камеру происходящее и выложила в сеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Ауэзовского района проводится проверка. Участники инцидента установлены. Девушка от подачи заявления отказалась, мотивировав тем, что претензий не имеет", - сообщили департаменте полиции города Алматы.

Тем не менее, как отметили в полиции, правонарушитель – гр.А., 1990 года рождения привлечён к административной ответственности по ст.434 ч.1 КРКобАП и по ст.434-2ч.1 КРКобАП.