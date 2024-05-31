Видео задержания замглавы СпецЦОНа Алматы выложили в Сеть

Заместитель руководителя СпецЦОНа Алматы подозревается в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Антикоррупционной службой по г. Алматы проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Специализированного отдела №1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан".

"Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.