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Видео спасения упавшей в колодец лошади показали в МЧС РК

Сегодня, 09:13
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 09:13
Сегодня, 09:13
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Фото: скриншот видео

Спасатели МЧС пришли на помощь лошади, упавшей в колодец в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

На пульт 112 поступило сообщение, что в селе Исаево Карасайского района лошадь провалилась в колодец глубиной 1,5 метра.
 
Прибывшие на помощь сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС вытащили животное с помощью альпинистского снаряжения. Лошадь не пострадала.

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