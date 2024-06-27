Видео спасения упавшей в колодец лошади показали в МЧС РК
Сегодня, 09:13
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Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
96Фото: скриншот видео
Спасатели МЧС пришли на помощь лошади, упавшей в колодец в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
На пульт 112 поступило сообщение, что в селе Исаево Карасайского района лошадь провалилась в колодец глубиной 1,5 метра.
Прибывшие на помощь сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС вытащили животное с помощью альпинистского снаряжения. Лошадь не пострадала.
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