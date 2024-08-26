Видео спасения спрыгнувшей с моста женщины появилось в Сети

Женщину, спрыгнувшую с моста, спасли жамбылские полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию Тараза поступило сообщение о том, что местная жительница решила покончить с жизнью, прыгнув с моста. Прибывшие на место сотрудники полиции предприняли все возможные усилия, чтобы убедить её отказаться от намерения. В критический момент, когда женщина была на грани прыжка, полицейские подбежали к ней и попытались удержать за одежду. Однако она выскользнула из их рук и упала в воду.

Страж порядка Алиайдар Рысмухамбетов бросился в реку с сильным течением. Вместе с сотрудником ДЧС и находившемся рядом местным жителем женщину удалось вытащить на берег. В результате падения ее футболка порвалась, и сотрудник полиции надел на нее свою.

Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Предварительно причиной отчаянного поступка стал семейно-бытовой конфликт.