Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети

Фото: скриншот с видео

Чемпионка Азии в весе до 48 килограммов Алуа Балкибекова отметила победу зажигательным танцем на ринге Аммана, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с танцами казахстанских спортсменок появилось в Сети.

Отметим, что в женском зачёте чемпионата Азии в Аммане Казахстан занял второе место. На первом месте Индия и на третьем оказалась Япония.

Сборная Казахстана завершила соревнования с тремя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.

Золотые медали сборной принесли: Алуа Балкибекова в весе 48 килограмов, одолевшая японку Като Хикару; Жайна Шекербекова в весе до 54 кг, которая в финале победила тайку Жутамас Житпонг со счетом 5:0; Карина Ибрагимова в весе 57 кг, одолевшая японку Ириэ Сену, причем Карине в третьем раунде отсчитали еще и нокдаун.

Гульсая Ержан в весе 81 килограмм стала серебряной призеркой Чемпионата Азии по боксу. В финале казахстанка уступила Савити из Индии.

Бронзу Казахстану принесли Назым Кызайбай в весе 50 килограммов, Жазира Оракбаева в весе 52 килограмма, Мадина Нуршаева в весе 66 килограммов, Дарига Шакимова в весе 70 килограммов и Ляззат Кунгейбаева в весе +81 килограмм.

Казахстанских боксёрш поздравил президент Международной ассоциации бокса (IBA) – Умар Кремлёв.