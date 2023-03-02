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instagram.com/kamshat__zholdybayeva Сегодня, 15:23
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Сегодня, 15:23
100
Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Видео с қыз ұзату Камшат Жолдыбаевой появилось в Сети

Артистка Камшат Жолдыбаева выходит замуж. В социальных сетях появилось видео с её қыз ұзату, передаёт BaigeNews.kz.

На видео экс-солитка группы "КешYOU" и её избранник, актёр Газрет Ержанов, сидят за праздничным дастарханом.

Скришот из видео

35-летняя артистка познакомилась с Газретом Ержановым на съёмках популярного отечественного сериала "Рауза". Слухи об их романе появились летом прошлого года. Актёр младше своей избранницы на пять лет.

Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Артисты пока не прокомментировали изменения в своей личной жизни.

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#артисты #традиции
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:23
100
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