Видео с непристойностями на выпускном вирусится в Казнете

Фото: bash.today

В Казнете набирает популярность видео с выпускного вечера в Актюбинской области. На нём школьники вызывающе танцуют, выполняя непристойные движения, имитирующие секс-позы, передаёт BaigeNews.kz.

Пресс-служба управления области прокомментировала данный ролик.

"В ходе проверки областным управлением образования было установлено, что лица, размещенные в социальных сетях, не являются выпускниками школ, колледжей. То, что лица в публикации представлены как выпускники школы, совершенно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства напомнили, что законодательством нашей страны предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.