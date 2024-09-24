Видео с избиением военнослужащего прокомментировали в Нацгвардии
Сегодня, 17:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:10Сегодня, 17:10
244Фото: baigenews.kz
Нашумевшее в соцсетях видео с избиением военнослужащего прокомментировали в Нацгвардии, передаёт BaigeNews.kz.
Выяснилось, что инцидент произошёл не в этом году.
"В ходе мониторинга соцсетей выявлено прошлогодное видео, где неустановленное лицо в гражданской одежде наносит удары другому гражданину, одетому в форму Нацгвардии РК, сопровождая это оскорблениями. 23 сентября Военной полицией РгК "Батыс" начато досудебное расследование по части 1 статьи 440 УК РК - "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - сообщили в пресс-службе РгК "Батыс" Нацгвардии РК.
Самое читаемое