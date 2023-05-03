Видео с "избиением" осуждённого в ВКО прокомментировала администрация колонии

Фото: polisia.kz

Ролик с избиением осуждённого опровергли в департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Там сообщили, что распространяемое в соцсетях видео, было снято ещё девять лет назад. Поэтому прибывшая на место следственно-оперативная группа не нашла у осуждённого телесных повреждений.

"Отбывая наказание в учреждении № 16 ДУИС по ВКО, осуждённый А. заявил о неправомерных действиях сотрудников администрации. Его обращение зарегистрировали в книге учёта информации, однако прибывшая на место следственно-оперативная группа при осмотре осуждённого телесных повреждений не обнаружила. Процесс осмотра зафиксировали на видеорегистратор", - говорится в сообщении.

В ДУИС отметили, что в ходе опроса осуждённый признался, что он использовал видеоролик 9-летней давности.

"Видео с избиением осуждённого было снято в 2014 году. В ходе проверки установлено, что видеозапись была сделана осуждёнными в ходе бытового конфликта. По результатам служебного расследования виновные осуждённые были привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящий момент пострадавший претензий к администрации не имеет", - отметили в ДУИС.

Там также отметили, что в апреле 2023 года осуждённый вышел на свободу и с заявлением о пытках в правоохранительные органы не обращался.