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  • Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети
zhasulan-semey.kz Сегодня, 14:17
659
Сегодня, 14:17
659
Фото: zhasulan-semey.kz

Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети

Видеодоказательство дедовщины в лицее "Жас Улан" в городе Семей опубликовали в интернете, передаёт BaigeNews.kz. На кадрах видно, как младших курсантов избивают старшие.

В управлении образования области Абай прокомментировали стычки в военной школе.

“3 февраля в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой улан 111-го взвода ударил улана 91-го взвода. Также была обнаружена видеозапись, на которой офицер ударил ремнем улана 71-го взвода. Вышеуказанные факты имели место в октябре 2022 года", - отметили в ведомстве.  

В ходе служебного расследования факты избиения подтвердились, и воспитанник 111-го взвода был отчислен 6 февраля 2023 года, а офицер был уволен 8 февраля.

"Взаимоотношения между уланами, конфликтные ситуации и действия педагогов находятся на постоянном контроле руководства лицея "Жас Улан" города Семей и управления образования", - сообщили в ведомстве. 
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Сегодня, 14:17
659
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