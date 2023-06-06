Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети

Фото: zhasulan-semey.kz

Видеодоказательство дедовщины в лицее "Жас Улан" в городе Семей опубликовали в интернете, передаёт BaigeNews.kz. На кадрах видно, как младших курсантов избивают старшие.

В управлении образования области Абай прокомментировали стычки в военной школе.

“3 февраля в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой улан 111-го взвода ударил улана 91-го взвода. Также была обнаружена видеозапись, на которой офицер ударил ремнем улана 71-го взвода. Вышеуказанные факты имели место в октябре 2022 года", - отметили в ведомстве.

В ходе служебного расследования факты избиения подтвердились, и воспитанник 111-го взвода был отчислен 6 февраля 2023 года, а офицер был уволен 8 февраля.