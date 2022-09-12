Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть

Рукоприкладство со стороны якобы чиновника попало на видео, которое распространяется в Сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Фрагамент видео с камеры наблюдения в редакцию портала прислал неизвестный. На кадрах видно, что мужчина в светлой рубашке и галстуке неоднократно наносит удары другому мужчине. Очевидец инцидента пытается успокоить нападавшего. При этом драчуну никто не отвечает тем же. Приславший видео утверждает, что рукоприкладством занимался один из заместителей акима Мангистауской области. В акимате региона опровергли эту информацию и других сведений не сообщили.