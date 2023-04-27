Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские

Фото: mvdmedia.ru

МВД России опубликовало видео обысков в доме блогера Елены Блиновской. На кадрах силовики осматривают гардеробную и заглядывают в каждую дорогую сумочку, передаёт BaigeNews.kz.

Под одежду и аксессуары в доме блогера отведена просторная комната. Следователи с интересом рассматривали в ней большие шкатулки с украшениями, выставленные в ряд брендовые сумочки, висящие за стёклами наряды, а также розовый именной ноутбук Блиновской.

Блогера задержали утром 27 апреля в пункте пропуска Красная горка Смоленской области при попытке пресечь границу с Беларусью.

При себе она имела авиабилеты на рейс "Москва – Ташкент".

"Женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления. ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ", - сообщили в МВД.

В Следственном комитете уточнили, что ущерб государству с 2019 по 2021 годы составил более 918 миллионов рублей.