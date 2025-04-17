Видео лебедей растрогало казахстанцев
Видео вызвало бурю эмоций у пользователей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Настоящая поэзия природы покорила сердца казахстанцев: в сети набирает популярность видео "танца любви" лебедей, снятое на фоне заката. Ролик был опубликован в Instagram и моментально собрал восхищённые комментарии.
На кадрах - два белоснежных лебедя, грациозно скользящих по глади озера Каражар, словно влюблённая пара, исполняющая тихий вальс. Фоном - закатное небо в розово-золотых тонах, создающее почти сказочную атмосферу.
"Два лебедя на закате - тихий символ любви", - так подписал видео его автор.
Видео вызвало бурю эмоций у пользователей:
-
"Керемет!"
-
"Какое умиротворение!"
-
"Просто волшебно!"
Многие признались, что просмотр этих кадров стал для них минутой покоя среди суеты. Другие увидели в лебедях символ вечной любви и верности.
Автор ролика рассказал, что снял это романтичное зрелище на озере Каражар.
Ранее мы сообщали, что уникальный хищник вернулся в Туркестанскую область.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое