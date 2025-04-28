  • 28 Апреля, 23:49
  • BAIGENEWS

Видео конфликта велосипедиста с полицейским Астаны попало в Сеть

Велосипедист привлечён к ответственности за неповиновение требованиям полицейского.

Сегодня, 23:40
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 23:40
Сегодня, 23:40
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Фото: скриншот видео

В Астане задержали велосипедиста, который ехал по пешеходному мосту, где запрещено велодвижение, передаёт BaigeNews.kz.

Видео задержания появилось в соцсетях.

На видео велосипедист спорит с полицейским, который объясняет мужчине, что он нарушает правила дорожного движения. Велосипедист заявляет, что он ездит по пешеходному мосту ранним утром, когда здесь малолюдно. Он не соглашается с требованием полицейского и начинает вести себя агрессивно. После этого его задерживают.

В департаменте полиции Астаны прокомментировали распространившееся в Сети видео. 

"Полицейские хотели предупредить о необходимости соблюдения правил дорожного движения, однако мужчина сразу же отреагировал агрессивно, отказался выполнять законные требования. В связи с этим сотрудники полиции приняли предусмотренные законом меры и доставили его в отделение полиции", – сообщили в ДП.

Отмечается, что велосипедист привлечён к ответственности за неповиновение требованиям полицейского. Назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента.

В ДП подчёркивают, что закон един для всех и его соблюдение – обязанность каждого. И за невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрена ответственность.

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