Видео конфликта велосипедиста с полицейским Астаны попало в Сеть
Велосипедист привлечён к ответственности за неповиновение требованиям полицейского.
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В Астане задержали велосипедиста, который ехал по пешеходному мосту, где запрещено велодвижение, передаёт BaigeNews.kz.
Видео задержания появилось в соцсетях.
На видео велосипедист спорит с полицейским, который объясняет мужчине, что он нарушает правила дорожного движения. Велосипедист заявляет, что он ездит по пешеходному мосту ранним утром, когда здесь малолюдно. Он не соглашается с требованием полицейского и начинает вести себя агрессивно. После этого его задерживают.
В департаменте полиции Астаны прокомментировали распространившееся в Сети видео.
"Полицейские хотели предупредить о необходимости соблюдения правил дорожного движения, однако мужчина сразу же отреагировал агрессивно, отказался выполнять законные требования. В связи с этим сотрудники полиции приняли предусмотренные законом меры и доставили его в отделение полиции", – сообщили в ДП.
Отмечается, что велосипедист привлечён к ответственности за неповиновение требованиям полицейского. Назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента.
В ДП подчёркивают, что закон един для всех и его соблюдение – обязанность каждого. И за невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрена ответственность.