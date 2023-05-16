Видео из реанимации: футболист "Кайрата" записал видеообращение

Фото: instagram.com

Полузащитник алматинского "Кайрата" Арсен Буранчиев, получивший тяжелейшую травму в матче с "Актобе", записал видеообращение из больницы, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто переживает. Всех люблю и обнял. Алга, „Кайрат“! Спасибо команде за победу!" - написал Буранчиев в сторис Instagram.

Он также поблагодарил сотрудников клуба, за который играет.

"Всей семье футбольного клуба „Кайрат“, всему руководству, тренерскому штабу, игрокам хочу выразить большую благодарность за переживания. Моё состояние уже улучшилось. Вскоре я, дай Бог, выйду на поле. Спасибо за тёплые пожелания, слова в мой адрес! Алга, „Кайрат“! Без травм. Пусть Аллах сохранит вас и вашу семью. Никому не пожелаю такого, что было со мной", - сказал игрок.

Напомним, инцидент произошёл на поле 14 мая. Буранчиев столкнулся с игроком "Актобе". Кайратовцу, госпитализированному в тяжёлом состоянии, потребовалась операция.



