Видео драки прокомментировали в полиции Алматы

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Департамент полиции города Алматы в рамках реагирования на сообщение в социальных сетях сообщает, что человек на видео к УСБ ДП города Алматы ДСБ МВД РК никакого отношения не имеет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Сведения о его принадлежности к органам внутренних дел не соответствуют действительности. Вместе с тем информируем, что заявление по факту драки посредством электронного ресурса в полицию поступило 12.12.2022 года. По данному факту Управление полиции Бостандыкского района проводит проверку. Другие обстоятельства устанавливаются.