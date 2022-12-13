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exk.kz Сегодня, 12:11
246
Сегодня, 12:11
246
Фото: exk.kz

Видео драки прокомментировали в полиции Алматы

Департамент полиции города Алматы в рамках реагирования на сообщение в социальных сетях сообщает, что человек на видео к УСБ ДП города Алматы ДСБ МВД РК никакого отношения не имеет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Сведения о его принадлежности к органам внутренних дел не соответствуют действительности. Вместе с тем информируем, что заявление по факту драки посредством электронного ресурса в полицию поступило 12.12.2022 года. По данному факту Управление полиции Бостандыкского района проводит проверку. Другие обстоятельства устанавливаются.

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#драка #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:11
246
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